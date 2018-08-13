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Крупнейший технопарк Москвы создадут на базе Курчатовского института
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    Крупнейший технопарк Москвы создадут на базе Курчатовского института

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    Крупнейший технопарк Москвы создадут на базе Курчатовского института

    Москва, 13 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил НИЦ «Курчатовский институт» и обсудил с учеными дальнейшую поддержку и развитие центра и науки. Собянин сообщил, что до конца года на базе НИЦ может заработать один из крупнейших технопарков города.

    По словам градоначальника, сотрудничество властей Москвы и НИЦ началось еще в 2010 году, когда химический институт реорганизовали в НИЦ. Мэр отметил, что Курчатовский институт должен иметь особый статус, на базе института были созданы технологии, которые обеспечивают безопасность страны.

    Переломные года стали непростыми для института, реорганизация помогла не только спасти центр, но и дать толчок его развитию. До конца года на базе НИЦ может появиться один из крупнейших технопарков Москвы.

    Автор: Софья Куликова
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