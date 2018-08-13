Бесплатные кинопоказы пройдут в 14 столичных парках      

Москва, 13 августа. В летних кинотеатрах, расположенных в 14 парках Москвы, бесплатно покажут фильмы. На август запланировано более сотни показов фильмов разнообразных жанров от новинок кинопроката и советского кино до детских мультфильмов и арт-хауса.

Гостей фестиваля «Новый урожай» 17 августа в саду имени Баумана ждет показ восьми короткометражек, в том числе можно будет увидеть участника «Кинотавра» — фильм «Шесть два восемь».

В усадьбе Алтуфьево 16 августа москвичи смогут посмотреть чешско-американскую мелодраму «Серена» в главных ролях с Бредли Купером и Дженнифер Лоуренс. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В рамках фестиваля «Будем жить!» в парке Победы на Поклонной горе свои работы представят молодые режиссеры. Парк Победы станет основной площадкой фестиваля, 24 августа в парке пройдет церемония открытия фестиваля.