Меню
Общество
Бесплатные кинопоказы пройдут в 14 столичных парках      
Россия
Путин поручил проработать меры по стимулированию притока населения на Дальний Восток
Следующая новость
Загрузка...

    Бесплатные кинопоказы пройдут в 14 столичных парках      

      /  Обновлено: 
    129

    Бесплатные кинопоказы пройдут в 14 столичных парках      

    Москва, 13 августа. В летних кинотеатрах, расположенных в 14 парках Москвы, бесплатно покажут фильмы. На август запланировано более сотни показов фильмов разнообразных жанров от новинок кинопроката и советского кино до детских мультфильмов и арт-хауса.

    Гостей фестиваля «Новый урожай» 17 августа в саду имени Баумана ждет показ восьми короткометражек, в том числе можно будет увидеть участника «Кинотавра»  — фильм «Шесть два восемь».

    В усадьбе Алтуфьево 16 августа москвичи смогут посмотреть чешско-американскую мелодраму «Серена» в главных ролях с Бредли Купером и Дженнифер Лоуренс. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

    В рамках фестиваля «Будем жить!» в парке Победы на Поклонной горе свои работы представят молодые режиссеры. Парк Победы станет основной площадкой фестиваля, 24 августа в парке пройдет церемония открытия фестиваля.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.