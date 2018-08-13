Более 20 офисных помещений в центре Москвы выставлены на торги

Москва, 13 августа. В столице на торги выставлены 23 объекта коммерческой недвижимости внутри Садового кольца. Ранее помещения использовались под офис, но теперь имеют свободное назначение.

Объекты площадью от 15 до 768 квадратных метров расположены на первых и цокольных этажах жилых домов. По данным департамента, больше всего коммерческой недвижимости предлагают в столичных Хамовниках – семь объектов, чуть меньше в Пресненском и Басманном районах – по четыре объекта.

В Тверском, Мещанском районах и Замоскворечье – по два лота, а в районе Арбата и в Красносельском районе представлены по одному объекту. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

Стартовая цена составляет в среднем 110 тысяч рублей за квадратный метр.