Момент лобового столкновения КамАЗа и легковушки в Москве попал на видео

Москва, 13 августа. ДТП с участием грузовика и легковушки произошло на Снежной улице в районе Свиблово. Источник ФАН опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован момент столкновения.

Как показывает видеозапись, легковой автомобиль врезался в ГАЗель, от удара машину отбросило на встречную полосу прямо под колеса КамАЗа.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На некоторое время происшествие парализовало автодорогу, перекрыв три полосы движения. На Снежной улице собралась многокилометровая пробка.