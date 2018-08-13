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Момент лобового столкновения КамАЗа и легковушки в Москве попал на видео
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    Момент лобового столкновения КамАЗа и легковушки в Москве попал на видео

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    Момент лобового столкновения КамАЗа и легковушки в Москве попал на видео

    Москва, 13 августа. ДТП с участием грузовика и легковушки произошло на Снежной улице в районе Свиблово. Источник ФАН опубликовал видеозапись, на которой зафиксирован момент столкновения.

    Как показывает видеозапись, легковой автомобиль врезался в ГАЗель, от удара машину отбросило на встречную полосу прямо под колеса КамАЗа.

    По предварительным данным, в аварии никто не пострадал. На некоторое время происшествие парализовало автодорогу, перекрыв три полосы движения. На Снежной улице собралась многокилометровая пробка.

    Автор: Софья Куликова
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