Москва построит более 400 детских и спортивных площадок в подмосковных СНТ

Москва, 13 августа. Власти Москвы построят около 200 детских площадок и еще столько же спортивных на территории садовых некоммерческих товариществ в Подмосковье. Работы уже начались на 255 площадках.

Около 400 детских и спортивных объектов появятся на территории 30 муниципалитетов Московской области. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

По данным правительства столицы, площадки призваны обеспечить комфортные условия загородной жизни и развитую инфраструктуру для дачников и постоянных жителей Подмосковья.

Расположение новых объектов в СНТ определили в соответствии с пожеланиями местных жителей – москвичей, которые имеют детей или внуков. Кроме того, площадки удобны и для жителей соседних поселков Московской области.