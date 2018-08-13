Москва построит более 400 детских и спортивных площадок в подмосковных СНТ
Москва, 13 августа. Власти Москвы построят около 200 детских площадок и еще столько же спортивных на территории садовых некоммерческих товариществ в Подмосковье. Работы уже начались на 255 площадках.
Около 400 детских и спортивных объектов появятся на территории 30 муниципалитетов Московской области. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
По данным правительства столицы, площадки призваны обеспечить комфортные условия загородной жизни и развитую инфраструктуру для дачников и постоянных жителей Подмосковья.
Расположение новых объектов в СНТ определили в соответствии с пожеланиями местных жителей – москвичей, которые имеют детей или внуков. Кроме того, площадки удобны и для жителей соседних поселков Московской области.