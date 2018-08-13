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Москва построит более 400 детских и спортивных площадок в подмосковных СНТ
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    Москва построит более 400 детских и спортивных площадок в подмосковных СНТ

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    Москва построит более 400 детских и спортивных площадок в подмосковных СНТ

    Москва, 13 августа. Власти Москвы построят около 200 детских площадок и еще столько же спортивных на территории садовых некоммерческих товариществ в Подмосковье. Работы уже начались на 255 площадках.

    Около 400 детских и спортивных объектов появятся на территории 30 муниципалитетов Московской области. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

    По данным правительства столицы, площадки призваны обеспечить комфортные условия загородной жизни и развитую инфраструктуру для дачников и постоянных жителей Подмосковья.

    Расположение новых объектов в СНТ определили в соответствии с пожеланиями местных жителей – москвичей, которые имеют детей или внуков. Кроме того, площадки удобны и для жителей соседних поселков Московской области.

    Автор: Софья Куликова
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