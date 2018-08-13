Здание старинной бактериологической станции в центре Москвы отреставрируют

Москва, 13 августа. В столице отремонтируют историческое здание бывшей бактериологическо-агрономической станции, расположенное у станции метро «Краснопресненская». На фасадах здания восстановят штукатурку, а декоративные элементы и стены здания покрасят белой и серой краской.

Здание построили в XIX веке, в конце столетия рядом появился Нижний Пресненский пруд и ботанический сад, но эти объекты не сохранились до наших дней. Павильон был построен для Императорского общества акклиматизации животных и растений. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра Москвы.

Как говорится в сообщении, здание построено для второй Всероссийской ботанико-акклиматизационной выставки. Строительством занимался Владимир Феррейн, который вложил более 20 тысяч рублей собственных средств.

Кроме того, отмечается, что павильон и почти утраченные пальметты восстановят согласно архивным документам.