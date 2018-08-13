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Здание старинной бактериологической станции в центре Москвы отреставрируют
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    Здание старинной бактериологической станции в центре Москвы отреставрируют

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    Здание старинной бактериологической станции в центре Москвы отреставрируют

    Москва, 13 августа. В столице отремонтируют историческое здание бывшей бактериологическо-агрономической станции, расположенное у станции метро «Краснопресненская». На фасадах здания восстановят штукатурку, а декоративные элементы и стены здания покрасят белой и серой краской.

    Здание построили в XIX веке, в конце столетия рядом появился Нижний Пресненский пруд и ботанический сад, но эти объекты не сохранились до наших дней. Павильон был построен для Императорского общества акклиматизации животных и растений. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на портал мэра Москвы.

    Как говорится в сообщении, здание построено для второй Всероссийской ботанико-акклиматизационной выставки. Строительством занимался Владимир Феррейн, который вложил более 20 тысяч рублей собственных средств.

    Кроме того, отмечается, что павильон и почти утраченные пальметты восстановят согласно архивным документам.

    Автор: Софья Куликова
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