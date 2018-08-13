Житель Подмосковья случайно застрелил 10-летнего сына

Москва, 13 августа. Житель Подмосковья случайно застрелил собственного сына из самодельного пневматического оружия. Соответствующая информация приводится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Московской области.

Трагедия произошла на территории частного домовладения в Солнечногорском районе. Мужчина стрелял по мишени из самодельного оружия, рядом с ним находился его 10-летний сын. Не заметив, что ребенок стоит недалеко от мишени​​​, отец нажал на курок. Выстрел пришелся в область груди мальчика, в результате он скончался на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, несколько дней назад трехлетняя девочка отравилась бабушкиными лекарствами на даче в Московской области и умерла.