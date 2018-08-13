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Общество
Новые станции московского метро сделают похожими на вокзалы
Общество
Новые станции московского метро сделают похожими на вокзалы
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    Новые станции московского метро сделают похожими на вокзалы

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    Новые станции московского метро сделают похожими на вокзалы

    Москва, 13 августа. Станции «Прокшино» и «Филатов луг» Сокольнической линии метро Москвы будут похожими на вокзалы конца ХIХ — начале ХХ века.

    По словам главного архитектора города Сергея Кузнецова, средняя высота потолка станций небольшого заложения составляет не более пяти метров, тогда как высота потолка на новых станциях достигнет почти 10 метров. Он отметил, что при проектировании архитекторы вдохновились архитектурными формами следующих вокзалов: Киевский вокзал в Москве (1918), Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке (1910) и Ватерлоо в Лондоне (1848).

    Чтобы привлекать внимание пассажиров, кассы и выходы новых вокзалов сделают ярко-красными и желтыми, перроны станций оформят в белой гамме. Чтобы на станции проникал дневной свет, путевые стены выполнят из стекла, при этом платформы станций сделают закрытыми, передает газета «Вечерняя Москва».

    Автор: Тимур Румянцев
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