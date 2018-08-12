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Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье
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    Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье

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    Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье

    Москва, 12 августа. Синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер в ближайшее часы в некоторых районах Подмосковья, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    В Московской области в ближайшие часы и до 22.00 ожидается гроза с дождем. Скорость ветра усилится до 17 метров в секунду. Спасатели порекомендовали местным жителям не находиться в грозу рядом с металлическими предметами, под деревьями, избегать шатких рекламных конструкций.

    Непогоду стоит переждать в помещении. Автомобили и другие транспортные средства не стоит оставлять под деревьями.

    Автор: Юлия Шелковенко
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