Спасатели предупредили о грозе и сильном ветре в Подмосковье

Москва, 12 августа. Синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер в ближайшее часы в некоторых районах Подмосковья, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Московской области в ближайшие часы и до 22.00 ожидается гроза с дождем. Скорость ветра усилится до 17 метров в секунду. Спасатели порекомендовали местным жителям не находиться в грозу рядом с металлическими предметами, под деревьями, избегать шатких рекламных конструкций.

Непогоду стоит переждать в помещении. Автомобили и другие транспортные средства не стоит оставлять под деревьями.