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Первые деревья в честь новорожденных москвичей высадят в 2019 году
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    Первые деревья в честь новорожденных москвичей высадят в 2019 году

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    Первые деревья в честь новорожденных москвичей высадят в 2019 году

    Москва, 12 августа. Первые деревья в честь новорожденных появятся в парках и скверах Москвы весной 2019 года. Семьи получат сертификат на посадку дерева в рамках проекта «Наше дерево». Сертификат будут выдавать родителям вместе со свидетельством о рождении. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

    Для того, чтобы воспользоваться сертификатом, необходимо будет оставить заявку на портале мэра Москвы. Саженцы и необходимый инвентарь закупят и предоставят специалисты службы озеленения и пригласят семью на высадку дерева.

    Растение будет оснащено специальной GPS-меткой, чтобы семья могла найти дерево. Уход за деревом будут осуществлять службы озеленения.

    Автор: Софья Куликова
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