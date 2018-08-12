Первые деревья в честь новорожденных москвичей высадят в 2019 году

Москва, 12 августа. Первые деревья в честь новорожденных появятся в парках и скверах Москвы весной 2019 года. Семьи получат сертификат на посадку дерева в рамках проекта «Наше дерево». Сертификат будут выдавать родителям вместе со свидетельством о рождении. Информация об этом появилась на портале мэра Москвы.

Для того, чтобы воспользоваться сертификатом, необходимо будет оставить заявку на портале мэра Москвы. Саженцы и необходимый инвентарь закупят и предоставят специалисты службы озеленения и пригласят семью на высадку дерева.

Растение будет оснащено специальной GPS-меткой, чтобы семья могла найти дерево. Уход за деревом будут осуществлять службы озеленения.