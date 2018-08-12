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Более 25 тысяч человек собрались у стен Кремля на фестивале «Наши в городе»
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    Более 25 тысяч человек собрались у стен Кремля на фестивале «Наши в городе»

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    Более 25 тысяч человек собрались у стен Кремля на фестивале «Наши в городе»

    Москва, 12 августа. Фестиваль «Наши в городе» собрал 25 тысяч зрителей на Васильевском спуске у стен Кремля. Мероприятие состоялось в честь 20-летия радиостанции «Наше Радио».

    Фестиваль длился с 14.00 до 22.00 11 августа. На сцене выступили не только известные артисты, но и еще совсем молодые коллективы. По подсчетам организаторов, на фестивале присутствовали около 25 тысяч человек, такие же данные называет и ГУ МВД по столице. Об этом сообщает ИА НСН.

    На фоне Кремля выступили «Слот», «Ногу свело!», «LOUNA», «Калинов мост», «25/17» и другие известные исполнители.

    Автор: Софья Куликова
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