Более 25 тысяч человек собрались у стен Кремля на фестивале «Наши в городе»

Москва, 12 августа. Фестиваль «Наши в городе» собрал 25 тысяч зрителей на Васильевском спуске у стен Кремля. Мероприятие состоялось в честь 20-летия радиостанции «Наше Радио».

Фестиваль длился с 14.00 до 22.00 11 августа. На сцене выступили не только известные артисты, но и еще совсем молодые коллективы. По подсчетам организаторов, на фестивале присутствовали около 25 тысяч человек, такие же данные называет и ГУ МВД по столице. Об этом сообщает ИА НСН.

На фоне Кремля выступили «Слот», «Ногу свело!», «LOUNA», «Калинов мост», «25/17» и другие известные исполнители.