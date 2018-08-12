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В «Парке ремесел» на ВДНХ подарят старым вещам вторую жизнь
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    В «Парке ремесел» на ВДНХ подарят старым вещам вторую жизнь

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    В «Парке ремесел» на ВДНХ подарят старым вещам вторую жизнь

    Москва, 12 августа. На ВДНХ 18 августа впервые пройдет фестиваль «Апсайкл-фест» в «Парке ремесел». На фестивале москвичам покажут, как подарить старым вещам вторую жизнь.

    Кроме того, на фестивале представят продукцию, выполненную в стиле апсайклинг – украшения, одежду, предметы интерьера и мебель.

    Также проведут мастер-классы, на которых научат превращать старые вещи в произведения искусства. Гости попробуют сделать мозаику из кусочков битой посуды, стул из обрезов дерева, а дети научатся делать роботов из бытовых отходов.

    Известные дизайнеры расскажут, как обустроить свой дом, а также научат делать уютное жилище из промышленного контейнера. В зоне крафт-кроссинга можно будет обменять ненужную ткань, фурнитуру, краски на более нужные для творчества вещи.

    Автор: Софья Куликова
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