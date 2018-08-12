Москва, 12 августа. Бригада французских арбитров во главе с Рюдди Бюке будет судить ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Спартак» — ПАОК.

Помогать Бюке будут Гийом Дебар, Жюльен Паселли и Жером Мигельгорри. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Ранее первый матч между «Спартаком» и греческим ПАОКом состоялся в Салониках 8 августа. Игра завершилась победой греческой команды со счетом 3:2.

Ответный матч пройдет в Москве 14 августа в 20.30.