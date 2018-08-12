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В МВД рассказали о состоянии полицейских, раненных при нападении в Москве
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    В МВД рассказали о состоянии полицейских, раненных при нападении в Москве

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    В МВД рассказали о состоянии полицейских, раненных при нападении в Москве

    Москва, 12 августа. Состояние московских полицейских, которые получили ножевые ранения во время задержания преступника, стабильное, их жизни ничего не угрожает. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «В результате вооруженного нападения на сотрудников полиции двоим полицейским были нанесены ножевые ранения. В настоящее время его состояние оценивается как стабильное, угроза для жизни отсутствует», — цитирует ее пресс-служба ведомства.

    По словам Волк, один из стражей правопорядка получил резаную рану переносицы и повреждение слезного мешка. После оказания медицинской помощи он еще некоторое время будет лечиться амбулаторно. Второй получил колото-резаную рану шеи и был помещен в отделение реанимации.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что неизвестный ранил ножом двух полицейских возле магазина «Магнолия» в Москве. Злоумышленник сначала украл несколько алкогольных коктейлей в местном магазине. Когда это заметили, он начал угрожать охраннику и кассирше. Работники магазина вызвали наряд полиции, и тогда преступник напал на правоохранителей.

    Автор: Антон Соколов
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