Меню
Общество
Стало известно имя первого победителя в Кубке мэра Москвы по киберспорту
Происшествия
Автобус с украинцами разбился в Венгрии, есть пострадавшие
Следующая новость
Загрузка...

    Стало известно имя первого победителя в Кубке мэра Москвы по киберспорту

    367

    Стало известно имя первого победителя в Кубке мэра Москвы по киберспорту

    Москва, 12 августа. В Москве проходит соревнование среди киберспортсменов за Кубок мэра столицы. Завершились состязания по дисциплине FIFA 18.

    Спортсмены борются за Кубок в ледовом дворце «Парка легенд». В ходе состязания определился победитель в футбольном симуляторе FIFA 18. Им стал Артем Биский. Спортсмен дважды выиграл в матчах против Дениса Белкина и один раз потерпел поражение. В первом матче Биский уступил Белкину со счетом 7:2, но затем выиграл 4:2 во втором матче и 3:2 – в третьем.

    Победители Кубка мэра Москвы получат в общей сложности 2,5 млн рублей. Каждый киберспортсмен выиграет по 500 тысяч рублей. Соревнования проходят по дисциплинам Dota 2, League of Legends и Fortnite и FIFA 18.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.