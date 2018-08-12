Стало известно имя первого победителя в Кубке мэра Москвы по киберспорту

Москва, 12 августа. В Москве проходит соревнование среди киберспортсменов за Кубок мэра столицы. Завершились состязания по дисциплине FIFA 18.

Спортсмены борются за Кубок в ледовом дворце «Парка легенд». В ходе состязания определился победитель в футбольном симуляторе FIFA 18. Им стал Артем Биский. Спортсмен дважды выиграл в матчах против Дениса Белкина и один раз потерпел поражение. В первом матче Биский уступил Белкину со счетом 7:2, но затем выиграл 4:2 во втором матче и 3:2 – в третьем.

Победители Кубка мэра Москвы получат в общей сложности 2,5 млн рублей. Каждый киберспортсмен выиграет по 500 тысяч рублей. Соревнования проходят по дисциплинам Dota 2, League of Legends и Fortnite и FIFA 18.