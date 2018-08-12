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Выставочный сад «Кармен» откроется в столичном сквере Майи Плисецкой
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    Выставочный сад «Кармен» откроется в столичном сквере Майи Плисецкой

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    Выставочный сад «Кармен» откроется в столичном сквере Майи Плисецкой

    Москва, 12 августа. Известный ландшафтный дизайнер Джеймс Бассон создаст в сквере имени Майи Плисецкой выставочный сад «Кармен». Для дизайнера это первая работа в России. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.

    Проект посвящен самому известному сценическому образу русской балерины и ее творчеству. Работы по созданию композиции начались 11 августа. Завершить работы планируют к 30 августа – открытию фестиваля «Московское лето. Цветочный джем». Джеймс Бассон также станет председателем жюри конкурса.

    Фестиваль «Московское лето. Цветочный джем» откроется 30 августа и продлится до 9 сентября. Мероприятие проходит в столице во второй раз. В рамках фестиваля сады и скверы Москвы украсят цветочными композициями. Всего задействуют свыше 4 млн растений.

    Автор: Софья Куликова
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