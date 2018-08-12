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В столичном парке «Коломенское» проходит научно-популярный фестиваль Geek Picnic
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    В столичном парке «Коломенское» проходит научно-популярный фестиваль Geek Picnic

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    В столичном парке «Коломенское» проходит научно-популярный фестиваль Geek Picnic

    Москва, 12 августа. В московском музее-заповеднике «Коломенское» проходит двухдневный научно-популярный фестиваль Geek Picnic. Гостей фестиваля ждут лекции о науке и технике, выставочные зоны, кинотеатр под открытым небом и другие мероприятия.

    Лектории фестиваля посвящены идеям и теориям о будущем человека, космосу, криптовалюте и блокчейн-технологиям, современной литературной фантастике и компьютерной технике. На площадках выступят известные ученые, популяризаторы науки и футурологи.

    Главная тема фестиваля Geek Picnic — будущее человечества. Также на одной из площадок представлены новейшие отечественные разработки для лиц с ограниченными возможностями здоровья, экзоскелеты, понижающие физические нагрузки и повышающие эффективность труда.

    В столичном парке «Коломенское» проходит научно-популярный фестиваль Geek Picnic

    В столичном парке «Коломенское» проходит научно-популярный фестиваль Geek Picnic

    Автор: Алексей Громов
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