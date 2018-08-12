Самый яркий звездный дождь можно будет увидеть в ночь на 13 августа

Москва, 12 августа. Жители Земли смогут увидеть самый красивый звездопад в ночь на понедельник. Сгорание до 100 звезд в час будет видно из-за наступающего максимума самого яркого метеорного потока Персеиды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Московском планетарии.

Как сообщили в планетарии, ночь в максимум Персеид с 12 на 13 августа будет безлунной. Серп Луны скроется около 21.00 и появится только в 07.30. Однако помешать увидеть звездопад может облачная погода. Согласно прогнозам Международной метеорной организации, ожидается 100 метеоров в час.

Увидеть звездопад смогут не только астрономы-профессионалы, но и наблюдатели по всему миру. Свет Луны также не помешает увидеть звездопад, так как фаза новолуния уже прошла.