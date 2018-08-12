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Футболист «Спартака» Боккетти пропустит неделю из-за травмы ноги
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    Футболист «Спартака» Боккетти пропустит неделю из-за травмы ноги

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    Футболист «Спартака» Боккетти пропустит неделю из-за травмы ноги

    Москва, 12 августа. Футболист московского «Спартака» Сальваторе Боккетти пропустит еще неделю из-за травмы. Об этом защитник рассказал перед матчем третьего тура первенства России против «Анжи».

    На восстановление после ушиба потребуется еще неделя. Футболист получил травму в матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОКа, который состоялся 8 августа в Салониках. Матч закончился поражением «Спартака» со счетом 2:3.

    Боккетти получил травму в конце матча и был заменен.

    Автор: Софья Куликова
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