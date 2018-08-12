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Власти Москвы рассказали о новых путепроводах над МЦК
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    Власти Москвы рассказали о новых путепроводах над МЦК

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    Власти Москвы рассказали о новых путепроводах над МЦК

    Москва, 12 августа. За последние семь лет в столице появилось 227 искусственных транспортных сооружений, которые заметно улучшили ситуацию на дорогах столицы. Многие путепроводы были построены и реконструированы для запуска МЦК. Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.

    Для запуска движения на МЦК пришлось реконструировать семь путепроводов, которые не позволяли наладить движение современных поездов. Так, вместо Звенигородского путепровода возвели четырехполосную эстакаду, связавшую Хорошево-Мневники и Хорошевский район. Та же учесть настигла и Богородский путепровод, построенный в 1907 году. На месте старой автодороги появилась современная переправа.

    Самой сложной оказалась реконструкция Волоколамского путепровода, где пришлось перестраивать не только саму автодорогу, но и сеть трамвайных путей и теплосеть. На месте старого путепровода появился новый с десятью полосами движения.

    Также реконструировали Можайский путепровод, Ленинградский и Коптевский. В среднем пропускная способность реконструированных участков выросла в пять раз.

    Автор: Софья Куликова
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