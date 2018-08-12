Олимпийская чемпионка провела массовую тренировку в День физкультурника в Москве

Москва, 12 августа. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева провела открытую тренировку в саду «Эрмитаж» в Москве. Участники тренировки выполнили разминочные упражнения под руководством спортсменки.

По словам Киселевой, в Москве заметны позитивные изменения в области спорта. Например, появилось много спортивных объектов как для массового спорта, так и для профессиональных спортсменов.

Также спортсменка дала несколько советов о том, как держать себя в форме. Киселева отметила, что главное много работать и чувствовать себя счастливым человеком: здоровые мысли в голове, простая пища и любая физическая активность.

Ранее подобную тренировку провел четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов в столичных «Лужниках».