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Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» охватит 30 площадок в Москве
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    Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» охватит 30 площадок в Москве

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    Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» охватит 30 площадок в Москве

    Москва, 12 августа. Фестиваль исторической реконструкции «Времена и эпохи» пройдет в столице в восьмой раз на 30 площадках. Мероприятие будет проводиться с 10 по 22 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей посетить фестиваль, который позволит совершить путешествие по истории и перенестись в различные эпохи.

    Как написал Собянин в Twitter, фестиваль «Времена и эпохи» похож на путешествие на машине времени в пределах Бульварного кольца. На фестивале можно будет увидеть верфи эпохи викингов, кавалерийский марш, а также примерить доспехи рыцарей. Участие в фестивале принимают представители 20 стран. Профессионалы детально воссоздают приметы каждой эпохи.

    Более 3 тысяч участников из 300 клубов со всего мира создадут реконструкции эпох от каменного века до ХХ столетия. Реконструкции можно будет увидеть на центральных улицах столицы, в парках и скверах.

     

     

    Автор: Софья Куликова
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