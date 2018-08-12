Парк Горького отметит 90-летие праздничной программой

Москва, 12 августа. Крупнейшая и самая массовая общественная зона столицы — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького — отметит 90-летний юбилей разнообразной программой 12 августа.

Программа мероприятий представлена на официальном сайте парка. Гости площадки смогут принять участие в квесте «Go Парк Горького». Путешествуя по различным эпохам, посетители будут проходить испытания, решать головоломки и разгадывать загадки.

Кроме того, гостей ждет экскурсия «Мгновения истории Парка Горького», где расскажут об истории создания скульптуры-символа парка «Девушки с веслом», а также представят фотографии парка разных лет.

Любители экстрима в День рождения парка смогут прыгнуть с 35-метровой парашютной вышки.

Парк Горького открылся 12 августа 1928 года и за 90 лет стал символом Москвы. Общественная площадка ежедневно собирает сотни москвичей и гостей столицы, а также проводит массу мероприятий.