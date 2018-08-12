Меню
Общество
Парк Горького отметит 90-летие праздничной программой
Политика
Вперед к глупости и за ее пределы: Джим Керри отреагировал на планы Трампа создать космические войска США
Следующая новость
Загрузка...

    Парк Горького отметит 90-летие праздничной программой

    355

    Парк Горького отметит 90-летие праздничной программой

    Москва, 12 августа. Крупнейшая и самая массовая общественная зона столицы — Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького — отметит 90-летний юбилей разнообразной программой 12 августа.

    Программа мероприятий представлена на официальном сайте парка. Гости площадки смогут принять участие в квесте «Go Парк Горького». Путешествуя по различным эпохам, посетители будут проходить испытания, решать головоломки и разгадывать загадки.

    Кроме того, гостей ждет экскурсия «Мгновения истории Парка Горького», где расскажут об истории создания скульптуры-символа парка «Девушки с веслом», а также представят фотографии парка разных лет.

    Любители экстрима в День рождения парка смогут прыгнуть с 35-метровой парашютной вышки.

    Парк Горького открылся 12 августа 1928 года и за 90 лет стал символом Москвы. Общественная площадка ежедневно собирает сотни москвичей и гостей столицы, а также проводит массу мероприятий.

    Автор: Софья Куликова
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.