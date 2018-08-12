Неизвестный ранил ножом полицейского в Москве, появилось видео

Москва, 12 августа. Неизвестный злоумышленник ранил ножом сотрудника полиции возле магазина «Магнолия» в Москве. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось фото и видео происшествия.

По словам источника, неизвестный мужчина ранил полицейского ножом в шею. Злоумышленник сначала украл несколько алкогольных коктейлей в местном магазине «Магнолия», расположенном на Волгоградском проспекте, когда это заметили — начал угрожать охраннику и кассирше. Работники магазина вызвали наряд полиции.

Стражи порядка прибыли на место, но пока вели мужчину к машине — злоумышленник достал нож и ударил одного из сотрудников в горло, после чего убежал. Другой полицейский задержал беглеца.