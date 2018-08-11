Более 200 иностранных реконструкторов примут участие в московском фестивале «Времена и эпохи»

Москва, 11 августа. Порядка 200 иностранных участников станут частью московского фестиваля «Времена и эпохи». Соответствующую информацию передает РИА Новости со ссылкой на данные, полученные в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

«Двести десять гостей из Великобритании, Франции, Италии, Испании, Болгарии, Индии и других стран познакомят москвичей и туристов с костюмами, обычаями и традициями самых разных эпох», — отметили организаторы.

Восьмой фестиваль пройдет с 10 по 22 августа на 30 площадках, на которых реконструкторы из 20 зарубежных стран представят разные времена и эпохи, начиная от каменного века.

В мероприятии примут участие более трех тысяч человек из 300 клубов исторической реконструкции. Например, в Парке Дружбы можно будет увидеть «Школу Рыцаря», а историческое фехтование — на Пушкинской площади, «Античные войны» гости фестиваля смогут наблюдать в амфитеатре Покровского бульвара.