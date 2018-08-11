Каша из топора и фольклорная музыка: фестиваль «Русское поле» пройдет в Коломенском

Москва, 11 августа. Фестиваль славянского искусства пройдет в столице 18 августа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

Фестиваль под названием «Русское поле» посвящен самобытным ремеслам, музыке и особенностям жизни в глубинке.

«Каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню. Сварят даже сказочную кашу из топора», — написал мэр столицы.

Фестиваль #Русскоеполе в этом году посвящен глубинке. Каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню. Сварят даже сказочную кашу из топора. Впервые откроется "Монастырский двор" с колоколами, и как всегда будет много фольклорной музыки. 18 августа, #Коломенское. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) August 11, 2018

Напомним, автомобилистов предупреждают о том, что движение в районе площади Васильевский Спуск в столице будет перекрыто из-за фестиваля «Наше радио». Соответствующую информацию передают в пресс-центре транспортного комплекса Москвы.