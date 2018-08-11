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Каша из топора и фольклорная музыка: фестиваль «Русское поле» пройдет в Коломенском
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    Каша из топора и фольклорная музыка: фестиваль «Русское поле» пройдет в Коломенском

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    Каша из топора и фольклорная музыка: фестиваль «Русское поле» пройдет в Коломенском

    Москва, 11 августа. Фестиваль славянского искусства пройдет в столице 18 августа. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

    Фестиваль под названием «Русское поле» посвящен самобытным ремеслам, музыке и особенностям жизни в глубинке.

    «Каждый регион покажет что-то самобытное: костюмы, ремесла, кухню. Сварят даже сказочную кашу из топора», — написал мэр столицы.

    Напомним, автомобилистов предупреждают о том, что движение в районе площади Васильевский Спуск в столице будет перекрыто из-за фестиваля «Наше радио». Соответствующую информацию передают в пресс-центре транспортного комплекса Москвы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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