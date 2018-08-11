«Всепогорка» откроется в московском парке «Сокольники» до конца августа

Москва, 11 августа. Самая длинная горка для катания на тюбингах откроется в московском парке «Сокольники». Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

«Всепогорку» планируют открыть до конца августа на склоне, длина которого составляет порядка 200 метров, а высота — более 12 метров, в настоящее время на участке продолжаются работы по благоустройству.

Планируется, что на горке появятся траволаторы, на которых гости и жители города смогут подъехать к стартовой площадке. Скорость перемещения составляет 0,7 метра в секунду.

Отметим, для создания подъемников использовали материалы, на которые не влияют ни климатические, ни механические воздействия.