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«Всепогорка» откроется в московском парке «Сокольники» до конца августа
Россия
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    «Всепогорка» откроется в московском парке «Сокольники» до конца августа

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    «Всепогорка» откроется в московском парке «Сокольники» до конца августа

    Москва, 11 августа. Самая длинная горка для катания на тюбингах откроется в московском парке «Сокольники». Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

    «Всепогорку» планируют открыть до конца августа на склоне, длина которого составляет порядка 200 метров, а высота — более 12 метров, в настоящее время на участке продолжаются работы по благоустройству.

    Планируется, что на горке появятся траволаторы, на которых гости и жители города смогут подъехать к стартовой площадке. Скорость перемещения составляет 0,7 метра в секунду.

    Отметим, для создания подъемников использовали материалы, на которые не влияют ни климатические, ни механические воздействия.

    Автор: Ксения Пудовкина
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