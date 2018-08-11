Погода не помешает москвичам увидеть солнечное затмение

Москва, 11 августа. Жителей и гостей столицы предупредили о том, что в субботу можно увидеть солнечное затмение, а погода не помешает наблюдениям. Соответствующую информацию опубликовал в Instagram специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Погода в Москве сегодня «миллион на миллион», а значит в 12.46 по московскому времени увидим редкое природное явление — солнечное затмение», — отметил Тишковец.

Солнечное затмение началось около 11.00 над Атлантическим океаном, через 40 минут оно переместилось на территорию России, после чего полутень Луны будет двигаться на юго-восток. Максимальная фаза частного затмения Солнца будет наблюдаться в 12.46.