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Погода не помешает москвичам увидеть солнечное затмение
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    Погода не помешает москвичам увидеть солнечное затмение

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    Погода не помешает москвичам увидеть солнечное затмение

    Москва, 11 августа. Жителей и гостей столицы предупредили о том, что в субботу можно увидеть солнечное затмение, а погода не помешает наблюдениям. Соответствующую информацию опубликовал в Instagram специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

    «Погода в Москве сегодня «миллион на миллион», а значит в 12.46 по московскому времени увидим редкое природное явление — солнечное затмение», — отметил Тишковец.

    Солнечное затмение началось около 11.00 над Атлантическим океаном, через 40 минут оно переместилось на территорию России, после чего полутень Луны будет двигаться на юго-восток. Максимальная фаза частного затмения Солнца будет наблюдаться в 12.46.

    Автор: Ксения Пудовкина
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