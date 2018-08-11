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Фестиваль «Наше радио» ограничит движение в центре Москвы
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    Фестиваль «Наше радио» ограничит движение в центре Москвы

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    Фестиваль «Наше радио» ограничит движение в центре Москвы

    Москва, 11 августа. Автомобилистов предупреждают о том, что движение в районе площади Васильевский Спуск в столице будет перекрыто из-за фестиваля «Наше радио». Соответствующую информацию передают в пресс-центре транспортного комплекса столицы.

    Движение ограничат в субботу, 11 августа, на улице Ильинка от Старой до Красной площади, на улице Варварка от Старой площади до площади Васильевский Спуск, на площади Васильевский Спуск от Кремлевской набережной до Большой Москворецкого моста.

    Ограничения будут действовать в период с 06.00 до 23.00 из-за музыкального фестиваля, посвященного 20-летию радиостанции «Наше радио».

    Также известно, что на Большом Москворецкой мосту нельзя будет проехать с 12.00 до 23.00 в субботу, 11 августа.

    Напомним, в период с 11 по 23 августа движение по Озерной улице от Мичуринского проспекта до Проектируемого проезда №1980 будет перекрыто.

    Автор: Ксения Пудовкина
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