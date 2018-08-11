Движение на Озерной улице в Москве перекроют до 23 августа

Москва, 11 августа. Автомобилистов предупреждают о том, что движение на Озерной улице в Москве перекроют на несколько дней. Об этом сообщает пресс-служба информационного центра транспортного комплекса столицы.

В частности, в период с 11 по 23 августа нельзя будет проехать по Озерной улице от Мичуринского проспекта до Проектируемого проезда №1980, причиной ограничений является строительство транспортно-пересадочного узла.

Ранее сообщалось о том, что тематические автобусы начнут курсировать по улицам Москвы в рамках нового проекта, его цель — рассказать жителям и гостям города о достопримечательностях и памятных местах столицы.