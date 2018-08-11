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Более 2,5 тысяч человек обеспечат порядок во время матча «Спартак» — «Анжи» в Москве
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    Более 2,5 тысяч человек обеспечат порядок во время матча «Спартак» — «Анжи» в Москве

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    Более 2,5 тысяч человек обеспечат порядок во время матча «Спартак» — «Анжи» в Москве

    Москва, 11 августа. Порядка двух с половиной тысяч сотрудников служб безопасности будут обеспечивать общественный порядок во время футбольного матча между «Спартаком» и «Анжи».

    Матч третьего тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и ФК «Анжи» из Махачкалы состоится в субботу, 11 августа, на стадионе «Открытие Арена». За безопасностью будут следить сотрудники правоохранительных органов, росгвардии, частных охранных организаций и народные дружинники.

    Также будут привлечены сотрудники ГУ МЧС России по Москве и кинологи со служебными собаками, которые обследуют территорию перед футбольным матчем за сутки и за три с половиной часа до начала. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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