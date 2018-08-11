Более 2,5 тысяч человек обеспечат порядок во время матча «Спартак» — «Анжи» в Москве

Москва, 11 августа. Порядка двух с половиной тысяч сотрудников служб безопасности будут обеспечивать общественный порядок во время футбольного матча между «Спартаком» и «Анжи».

Матч третьего тура чемпионата России по футболу между московским «Спартаком» и ФК «Анжи» из Махачкалы состоится в субботу, 11 августа, на стадионе «Открытие Арена». За безопасностью будут следить сотрудники правоохранительных органов, росгвардии, частных охранных организаций и народные дружинники.

Также будут привлечены сотрудники ГУ МЧС России по Москве и кинологи со служебными собаками, которые обследуют территорию перед футбольным матчем за сутки и за три с половиной часа до начала. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.