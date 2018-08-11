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Тематические автобусы начали перевозить пассажиров в Москве
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    Тематические автобусы начали перевозить пассажиров в Москве

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    Тематические автобусы начали перевозить пассажиров в Москве

    Москва, 11 августа. Проект под названием «Расскажи о Москве» запустили в столице России. Соответствующую информацию передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Мосгортранса.

    Тематические автобусы начнут курсировать по улицам Москвы в рамках нового проекта, его цель — рассказать жителям и гостям города о достопримечательностях и памятных местах столицы. Отметим, первый автобус, посвященный Московскому зоопарку, начал перевозить пассажиров по маршруту №116. 

    «Маршрут № 116 связывает Фили и Белорусский вокзал и проходит мимо Московского зоопарка», — подчеркнули в пресс-службе.

    Планируется, что также запустят несколько автобусов, которые расскажут о ВДНХ и Парке Горького — одних из самых популярных мест среди горожан и гостей города.

    Автор: Ксения Пудовкина
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