Тематические автобусы начали перевозить пассажиров в Москве

Москва, 11 августа. Проект под названием «Расскажи о Москве» запустили в столице России. Соответствующую информацию передает «Вечерняя Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Мосгортранса.

Тематические автобусы начнут курсировать по улицам Москвы в рамках нового проекта, его цель — рассказать жителям и гостям города о достопримечательностях и памятных местах столицы. Отметим, первый автобус, посвященный Московскому зоопарку, начал перевозить пассажиров по маршруту №116.

«Маршрут № 116 связывает Фили и Белорусский вокзал и проходит мимо Московского зоопарка», — подчеркнули в пресс-службе.

Планируется, что также запустят несколько автобусов, которые расскажут о ВДНХ и Парке Горького — одних из самых популярных мест среди горожан и гостей города.