Почти 35 спортивных объектов построят в Москве до 2021 года

Москва, 11 августа. Почти 35 спортивных объектов планируют построить в столице России до 2021 года. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на слова руководителя департамента строительства Андрея Бочкарева.

Около 30-35 физкультурно-оздоровительных комплексов с ледовыми аренами, бассейнами и спортзалами построят в период с 2018 по 2021 годы. Кроме этого, по словам Бочкарева, в городе возведут специализированные спортивные объекты для профессиональных спортсменов и для любителей.

«На ближайшие 3–4 года … уже поставлены нам, строительному комплексу, задачи по возведению объектов, в том числе, спорта», — рассказал Бочкарев в интервью телеканалу «Москва 24».

Отметим, больше 300 новых школ и детских садов, порядка 72 объектов здравоохранения, 42 объекта культуры и 98 спортивных центров построили за семь лет.

Ранее сообщалось о том, что порядка 20 средних образовательных учреждений и детских садов откроют в Новой Москве до конца 2018 года.