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Общество
Почти 20 школ и детсадов построят в Новой Москве до конца года
Общество
Почти 35 спортивных объектов построят в Москве до 2021 года
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    Почти 20 школ и детсадов построят в Новой Москве до конца года

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    Почти 20 школ и детсадов построят в Новой Москве до конца года

    Москва, 11 августа. Порядка 20 средних образовательных учреждений и детских садов откроют в Новой Москве до конца 2018 года. Соответствующую информацию передает пресс-служба департамента развития новых территорий.

    Планируется, что 11 детсадов и восемь школ построят в ТиНАО до конца текущего года, а в следующем году появятся 11 детских садов, семь школ и три поликлиники. Об этом сообщает «Интерфакс».

    «Стройкомплекс не согласовывает проект жилого комплекса, если там не предусмотрено возведение необходимого количества школ, детских садов, поликлиник и объектов для создания рабочих мест», — цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

    Напомним, около 30-35 физкультурно-оздоровительных комплексов с ледовыми аренами, бассейнами и спортзалами построят в период с 2018 по 2021 годы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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