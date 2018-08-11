Почти 20 школ и детсадов построят в Новой Москве до конца года

Москва, 11 августа. Порядка 20 средних образовательных учреждений и детских садов откроют в Новой Москве до конца 2018 года. Соответствующую информацию передает пресс-служба департамента развития новых территорий.

Планируется, что 11 детсадов и восемь школ построят в ТиНАО до конца текущего года, а в следующем году появятся 11 детских садов, семь школ и три поликлиники. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Стройкомплекс не согласовывает проект жилого комплекса, если там не предусмотрено возведение необходимого количества школ, детских садов, поликлиник и объектов для создания рабочих мест», — цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Владимира Жидкина.

Напомним, около 30-35 физкультурно-оздоровительных комплексов с ледовыми аренами, бассейнами и спортзалами построят в период с 2018 по 2021 годы.