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ФАН публикует видео с места ДТП с автомобилем реанимации на Ломоносовском проспекте
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    ФАН публикует видео с места ДТП с автомобилем реанимации на Ломоносовском проспекте

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    ФАН публикует видео с места ДТП с автомобилем реанимации на Ломоносовском проспекте

    Москва, 10 августа. Автомобиль реанимации перевернулся после ДТП на Ломоносовском проспекте в Москве. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места аварии.

    ДТП произошло в пятницу вечером на Ломоносовском проспекте. Машина реанимации столкнулась с внедорожником и перевернулась после удара. По предварительным данным, пострадали три человека. 

    На видеозаписи видно, что медицинский автомобиль лежит на боку, на месте ЧП находятся машины скорой и сотрудники ГИБДД.

    Автор: Олеся Волкова
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