ФАН публикует видео с места ДТП с автомобилем реанимации на Ломоносовском проспекте

Москва, 10 августа. Автомобиль реанимации перевернулся после ДТП на Ломоносовском проспекте в Москве. Очевидцы передали Федеральному агентству новостей видео с места аварии.

ДТП произошло в пятницу вечером на Ломоносовском проспекте. Машина реанимации столкнулась с внедорожником и перевернулась после удара. По предварительным данным, пострадали три человека.

На видеозаписи видно, что медицинский автомобиль лежит на боку, на месте ЧП находятся машины скорой и сотрудники ГИБДД.