Опубликовано видео из салона автобуса, сбившего пешехода в Москве

Москва, 10 августа. Федеральное агентство новостей публикует видео из салона автобуса, который сбил пешехода на улице Бестужевых в Москве.

На кадрах видно, как пассажиры падают на передние сидения от резкого торможения машины. Другая камера, установленная снаружи автобуса, показала сам момент ДТП.

Сбитым пешеходом оказался молодой человек, который переходил дорогу в неположенном месте. Сперва он шел шагом, а потом, заметив, что автобус не сбавляет скорости, перешел на бег. Впрочем, избежать столкновения он все равно не успел. Согласно предварительной информации, пострадавший жив, в настоящее время он находится в больнице.

Это не первая авария с участием автобуса в Московской области за последнее время. Ранее сообщалось о том, что автобус на полном ходу сбил группу пешеходов на переходе в Мытищах. По словам водителя, у машины отказали тормоза.