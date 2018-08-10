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Опубликовано видео из салона автобуса, сбившего пешехода в Москве
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    Опубликовано видео из салона автобуса, сбившего пешехода в Москве

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    Опубликовано видео из салона автобуса, сбившего пешехода в Москве

    Москва, 10 августа. Федеральное агентство новостей публикует видео из салона автобуса, который сбил пешехода на улице Бестужевых в Москве.

    На кадрах видно, как пассажиры падают на передние сидения от резкого торможения машины. Другая камера, установленная снаружи автобуса, показала сам момент ДТП.

    Сбитым пешеходом оказался молодой человек, который переходил дорогу в неположенном месте. Сперва он шел шагом, а потом, заметив, что автобус не сбавляет скорости, перешел на бег. Впрочем, избежать столкновения он все равно не успел. Согласно предварительной информации, пострадавший жив, в настоящее время он находится в больнице.

    Это не первая авария с участием автобуса в Московской области за последнее время. Ранее сообщалось о том, что автобус на полном ходу сбил группу пешеходов на переходе в Мытищах. По словам водителя, у машины отказали тормоза.

    Автор: Антон Соколов
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