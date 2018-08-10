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В Москве отреставрировали вход в парк «Вагоноремонт»
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    В Москве отреставрировали вход в парк «Вагоноремонт»

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    В Москве отреставрировали вход в парк «Вагоноремонт»

    Москва, 10 августа. В Москве отреставрировали главный вход в парк «Вагоноремонт». Об этом заявил заместитель градоначальника Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков.

    По его словам, входная группа в парке «Вагоноремонт» была создана в 1960 годах. Она представляет собой четыре колонны, соединенные деревянными арками. Рабочие смогли воссоздать исторический облик композиции. Параллельно идут работы по благоустройству и озеленению территории парка.

    В Москве отреставрировали вход в парк «Вагоноремонт»

    Как сообщает издание iReactor, озеленение города стало одним из главных акцентов в политике действующего мэра Москвы Сергея Собянина, который унаследовал проблемы плотной застройки от своего предшественника Юрия Лужкова. Он обещал переквалифицировать промышленные зоны в торговые центры, однако так и не воплотил в жизнь свой план. Это дало возможность Собянину развить идеи Лужкова и сосредоточиться на создании и реставрации парков.

    Автор: Антон Соколов
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