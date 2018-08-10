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Московскую систему образования ставят в пример
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    Московскую систему образования ставят в пример

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    Московскую систему образования ставят в пример

    Москва, 10 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин и советник генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер обсудили, что влияет на высокие образовательные результаты столичных школьников.

    «Для меня большой интерес представляет система образования Москвы. Вообще-то, эта система — одна из лидирующих в мире. Мы обсуждали это с мэром. И другая инициатива, которая крайне меня заинтересовала, — это «Московская электронная школа», — сказал Шляйхер.

    Московскую систему образования ставят в пример

    Как ранее отмечал руководитель департамента образования города Москвы Исаак Калина, московская система образования входит в десятку лучших в мире. Этого удалось добиться благодаря серьезным изменениям в структуре образовательной системы, в том числе реализации принципа равнодоступного образования, повышения заработной платы педагогов, а также развития цифровизации образования в рамках проекта «Московская электронная школа».  

    Одной из главных задач современной Московской школы является подготовка выпускников, которые будут востребованы в профессиях будущего

    «Физика, математика всегда были, безусловно, важными школьными предметами, но творческое мышление, критическое мышление, умение работать в группе, брать ответственность за результаты своей работы — вот что становится очень важным в современном мире. И во время обсуждения вопросов образования с мэром я понял, что он очень хорошо это понимает и разделяет эту позицию и тоже хочет работать в направлении развития вышеперечисленных навыков», – добавил Шляйхер.

    Эксперт особо отметил важность системного лидерства, поскольку новые методики в образовании, по его мнению, способствуют эффективному развитию школы.  

    Автор: Алексей Громов
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