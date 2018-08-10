Власти Москвы перекроют таксистам возможности наживаться на туристах

Москва, 10 августа. Власти столицы России планируют ввести единый тариф на поездку в такси во время проведения массовых мероприятий, которые привлекают иностранных туристов.

Соответствующую информацию передает заместитель руководителя московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

«…тарифы сегодня, конечно, наверное, для сообщества такси и таксомоторного бизнеса является важным намеком на то, что это регулирование назрело. Это стоит обсуждать и об этом говорить», — подчеркнул Пронин.

Также он рассказал, что необходимо вводить ограничения в тарифной политике во время проведения крупных международных мероприятий и соревнований, чтобы не было таких ситуаций как на ЧМ-2018, когда наблюдались значительные завышения тарифов.