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Власти Москвы перекроют таксистам возможности наживаться на туристах
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    Власти Москвы перекроют таксистам возможности наживаться на туристах

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    Власти Москвы перекроют таксистам возможности наживаться на туристах

    Москва, 10 августа. Власти столицы России планируют ввести единый тариф на поездку в такси во время проведения массовых мероприятий, которые привлекают иностранных туристов.

    Соответствующую информацию передает заместитель руководителя московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Дмитрий Пронин.

    «…тарифы сегодня, конечно, наверное, для сообщества такси и таксомоторного бизнеса является важным намеком на то, что это регулирование назрело. Это стоит обсуждать и об этом говорить», — подчеркнул Пронин.

    Также он рассказал, что необходимо вводить ограничения в тарифной политике во время проведения крупных международных мероприятий и соревнований, чтобы не было таких ситуаций как на ЧМ-2018, когда наблюдались значительные завышения тарифов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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