Лучший город Земли: Москва побеждает сразу в нескольких мировых рейтингах

Много лет подряд нам исступленно твердили со всех сторон: у россиян ничего получается! Где уж им тягаться с Западом, да и с Востоком тоже! Даже лучшие российские образцы, будь то люди, предприятия или целые города, не дотягивают, мол, до уровня «мировой цивилизации». Так, «периферия»…

А когда оказалось, что мы не просто «можем», но и реально опережаем мировых конкурентов по целому ряду показателей, для многих это стало шоком.

Взгляд со стороны

Еще совсем недавно у объективного наблюдателя, изучающего информационную повестку дня, могло сложиться впечатление, что где-то в недрах зарубежных спецслужб заведены папки с грифом «совершенно секретно» и надписью: «Информационно-психологическая операция «В России все плохо!».

Этот стереотип был невероятно живуч. А страна тем временем шла вперед, развивалась. Из года в год хорошели и ее города, особенно Москва.

Настоящий прорыв случился во время чемпионата мира по футболу — миллионы горожан и гостей столицы собственным глазами увидели, как прекрасен главный город России. Многие из москвичей, морально готовые терпеть едва ли не лишения ради «никому не нужного» спортивного зрелища, были просто поражены порядком на улицах Москвы, ее общей ухоженностью, инфраструктурными возможностями и небывалым уровнем комфорта.

Открылись глаза и у иностранцев. Известные своей вопиющей предвзятостью зарубежные исследователи просто не смогли, выстраивая различные рейтинги, обойти изменения, произошедшие в столице Российской Федерации. В итоге буквально за несколько последних недель Москва заняла призовые места в целом ряде весьма неожиданных номинаций.

Конечно, многочисленные конкурсы среди городов мира — дело весьма субъективное: слишком многое в деле составления рейтингов зависит от точки зрения организаторов. Сколько людей, столько и мнений! И все же приглядеться к этим взглядам со стороны, безусловно, стоит.

«Город-альтруист»

Например, согласно оценке международной консалтинговой компании McKinsey & Company, Москва заняла второе место в рейтинге эффективности транспортных систем.

Та же компания заключила, что по финансовой доступности российская столица находится на пятом месте. Неплохо!

В свою очередь, другой известный международный аудитор, PricewaterhouseCoopers, отмониторил градостроительную динамику в 14 крупнейших мегаполисах мира, в том числе российской столице. Эксперты назвали Москву «городом-альтруистом» наравне с Барселоной, Берлином, Лондоном, Нью-Йорком и Парижем.

Именно эти города, по версии PricewaterhouseCoopers, добились максимального уровня развития инфраструктуры, придерживаясь береженого подхода к природным ресурсам и окружающей среде. Причем в рейтинге комфортности социальной инфраструктуры и, отдельно, рейтинге комфортности организации торговли Москва заняла первые места.

Те же эксперты составили рейтинг мировых мегаполисов, исходя из индекса «рациональности» роста и расширения города. Здесь Москва заняла второе место, уступив Сингапуру.

По мнению экспертов из Boston Consulting Group, второе место главный город России получил и в мировом «зеленом» рейтинге, удачно придерживаясь экологического тренда в развитии города. И это более чем заслужено, ведь столичные власти не ограничились наведением порядка в старых парках и скверах, а организовали новые. Больше зеленых зон и насаждений оказалось только в тропическом Гонконге!

Есть дороги, нет очередей

Но это еще не все. Второе место в мире Москва заняла в рейтинге темпов строительства дорог. Между тем, международные эксперты признали: именно наша столица оказалась единственным мегаполисом во всем мире, где дорожное строительство опережает темпы застройки!

При этом, по словам заместителя московского мэра Марата Хуснуллина, сворачивать развитие дорожной инфраструктур Москва не намерена. В ближайшие пять лет в городе будут строиться и реконструироваться не менее 90 километров дорог ежегодно. К 2023 году будут отремонтированы 485 км московских дорог, построены 100 мостов, эстакад и тоннелей, а также 60 пешеходных переходов.

Ключевой проект — строительство нового транспортного кольца, состоящего из Северо-Западной хорды, Северо-Восточной хорды, Юго-Восточной хорды и Южной рокады, рассказал Хуснуллин.

А ведь есть еще и рейтинг ООН по оказанию электронных услуг! Той самой сферы, которая избавила москвичей от многочасовых очередей и набившего оскомину «Вас здесь не стояло!» И ставших почти как пароль и отзыв: «Мне только спросить!» и «Здесь всем только спросить!»

Эксперты ООН изучили 40 столиц, итоги были подведены этим летом. Барабанная дробь: в индексе развития электронного правительства Москва заняла первое место, опережая мировых конкурентов!

Ради общего блага

Московское лидерство — результат синергии, схождения усилий многих тысяч людей: от программистов до чиновников. Титаническая организационная работа, малопонятная для профанов, — без которой не получилось бы ровным счетом ничего.

Эта и все прочие победные места российской столицы, оказавшейся, по признанию международных экспертов, лучшим городом Земли, — результат слаженной кропотливой работы людей, имен которых мы не знаем, да они и не жаждут славы. Как и положено в социальном государстве и солидарном обществе, московские спецы спокойно трудятся ради общего блага.

Словом, когда кто-то в который уж раз начнет вам доказывать, что в Москве одна показуха, — не верьте. Ведь улучшения заметны не только ее жителям, но и придирчивым западным экспертам.