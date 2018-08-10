Главный архитектор Москвы объяснил занятия сексом в «Зарядье»

Москва, 10 августа. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал об участившихся случаях занятия сексом в парке «Зарядье».

Во время беседы с журналистами Кузнецов вдруг обратил внимание на один пикантный вопрос, который касается посетителей «Зарядья».

«В камеры видеонаблюдения парка «Зарядье» стали часто попадать влюбленные пары, занимающиеся сексом», — объявил он.

При этом архитектор объяснил, что это неплохо: это доказательство того, что у москвичей возникает чувство безопасности и комфорта во время посещения парка. Это явление он назвал «любовью города к людям».

«Можно посмеяться, а можно взять очень серьезную литературу, написанную очень серьезными учеными, про город, там есть признаки здоровой городской среды», — пояснил он для окружающих.

Стоит отметить, что секс в общественных местах попадает под одну из статей Кодекса об административных правонарушениях РФ и может расцениваться как мелкое хулиганство. Нарушителям порядка может грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток.