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Главный архитектор Москвы объяснил занятия сексом в «Зарядье»
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    Главный архитектор Москвы объяснил занятия сексом в «Зарядье»

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    Главный архитектор Москвы объяснил занятия сексом в «Зарядье»

    Москва, 10 августа. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал об участившихся случаях занятия сексом в парке «Зарядье».

    Во время беседы с журналистами Кузнецов вдруг обратил внимание на один пикантный вопрос, который касается посетителей «Зарядья».

    «В камеры видеонаблюдения парка «Зарядье» стали часто попадать влюбленные пары, занимающиеся сексом», — объявил он.

    При этом архитектор объяснил, что это неплохо: это доказательство того, что у москвичей возникает чувство безопасности и комфорта во время посещения парка. Это явление он назвал «любовью города к людям».

    «Можно посмеяться, а можно взять очень серьезную литературу, написанную очень серьезными учеными, про город, там есть признаки здоровой городской среды», — пояснил он для окружающих.

    Главный архитектор Москвы объяснил занятия сексом в «Зарядье»

    Стоит отметить, что секс в общественных местах попадает под одну из статей Кодекса об административных правонарушениях РФ и может расцениваться как мелкое хулиганство. Нарушителям порядка может грозит штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток.

    Автор: Катерина Иванова
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