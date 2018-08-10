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Собянин открыл новый проспект через пути МЦК в Москве
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    Собянин открыл новый проспект через пути МЦК в Москве

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    Собянин открыл новый проспект через пути МЦК в Москве

    Москва, 10 августа. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый проспект Лихачева с путепроводом через МЦК. Об этом сообщает «Москва 24».

    Отметим, новый проспект Лихачева с путепроводом через Московское центральное кольцо расположен на территории бывшего завода ЗИЛ. На открытии присутствовал Сергей Собянин, который отметил, что на данной территории формируется «новое ядро развития» со спортивным кластером, технопарком и жилой застройкой.

    Он подчеркнул, что именем основателя завода Ивана Лихачева назвали проспект для того, чтобы сохранить память о нем. Кроме этого, мэр столицы осмотрел новый парк «Тюфелева роща». 

    Напомним, количество сделок по ипотеке в столице России выросло на 74,5% за семь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Соответствующие данные опубликованы в пресс-релизе управления Росреестра.

    Автор: Ксения Пудовкина
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