Полицейский похитил и изнасиловал 15-летнюю школьницу в Москве

Москва, 10 августа. Столичные полицейские задержали похитившего 15-летнюю девочку сотрудника правоохранительных органов. Следствие установило, что он развратил ученицу средней школы.

О том, что неизвестный удерживает школьницу, стало известно 9 августа, когда в полицию обратилась ее мама. По ее словам, злоумышленник изнасиловал девочку. Женщина отметила, что она узнала об этом в социальных сетях.

В результате оперативники задержали 22-летнего полицейского, который уже признался в содеянном. Сейчас подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, сообщает издание News.ru.

Напомним, 3 июля Государственная дума РФ приняла в первом чтении закон о пожизненном наказании педофилов.