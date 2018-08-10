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Полицейский похитил и изнасиловал 15-летнюю школьницу в Москве
Россия
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    Полицейский похитил и изнасиловал 15-летнюю школьницу в Москве

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    Полицейский похитил и изнасиловал 15-летнюю школьницу в Москве

    Москва, 10 августа. Столичные полицейские задержали похитившего 15-летнюю девочку сотрудника правоохранительных органов. Следствие установило, что он развратил ученицу средней школы.

    О том, что неизвестный удерживает школьницу, стало известно 9 августа, когда в полицию обратилась ее мама. По ее словам, злоумышленник изнасиловал девочку. Женщина отметила, что она узнала об этом в социальных сетях.

    В результате оперативники задержали 22-летнего полицейского, который уже признался в содеянном. Сейчас подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, сообщает издание News.ru.

    Напомним, 3 июля Государственная дума РФ приняла в первом чтении закон о пожизненном наказании педофилов.

    Автор: Тимур Румянцев
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