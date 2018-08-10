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Бездомным раздадут освященные яблоки и продукты в Москве
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    Бездомным раздадут освященные яблоки и продукты в Москве

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    Бездомным раздадут освященные яблоки и продукты в Москве

    Москва, 10 августа. Людям без определенного места жительства в Москве на Яблочный спас будут раздавать продукты питания.

    Встреча с представителями храма апостола Фомы и храма преподобного Андрея Рублева пройдет 19 августа в домовом храме ЦСА имени Глинки и в Раменках соответственно. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

    «Во время визитов подопечным центра раздадут продукты и освященные яблоки», — рассказали в департаменте.

    Отметим, 14 августа подопечные «Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Глинки» смогут принять участие в освящении меда, которое пройдет в храме преподобного Андрея Рублева в Раменках.

     

    Автор: Ксения Пудовкина
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