Бездомным раздадут освященные яблоки и продукты в Москве

Москва, 10 августа. Людям без определенного места жительства в Москве на Яблочный спас будут раздавать продукты питания.

Встреча с представителями храма апостола Фомы и храма преподобного Андрея Рублева пройдет 19 августа в домовом храме ЦСА имени Глинки и в Раменках соответственно. Об этом пишет агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

«Во время визитов подопечным центра раздадут продукты и освященные яблоки», — рассказали в департаменте.

Отметим, 14 августа подопечные «Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Глинки» смогут принять участие в освящении меда, которое пройдет в храме преподобного Андрея Рублева в Раменках.