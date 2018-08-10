Почти на 75% выросло число сделок по ипотеке в Москве за семь месяцев

Москва, 10 августа. Количество сделок по ипотеке в столице России выросло на 74,5% за семь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Соответствующие данные опубликованы в пресс-релизе управления Росреестра.

Так, 8693 ипотечные сделки заключили в июне текущего года, что на 17% выше, чем в том же месяце в 2016 году, когда было заключено порядка 7425 сделок, и на 74,5% больше, чем в прошедшем году (3672). Об этом пишет РИА Новости.

«В годовом выражении активность жителей столицы на рынке жилищного кредитования также выросла на 74,5%: с января по июль зафиксированы 46562 ипотечные сделки против 26690 за аналогичный период годом ранее», — подчеркивается в пресс-релизе.

Отметим, количество зарегистрированных договоров долевого участия за отчетный период выросло на 47% и составило 53,617 тысячи.