Меню
Общество
Почти на 75% выросло число сделок по ипотеке в Москве за семь месяцев
Политика
Путин в пятницу побеседует с Макроном по телефону и соберет совещание Совбеза
Следующая новость
Загрузка...

    Почти на 75% выросло число сделок по ипотеке в Москве за семь месяцев

    267

    Почти на 75% выросло число сделок по ипотеке в Москве за семь месяцев

    Москва, 10 августа. Количество сделок по ипотеке в столице России выросло на 74,5% за семь месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. Соответствующие данные опубликованы в пресс-релизе управления Росреестра.

    Так, 8693 ипотечные сделки заключили в июне текущего года, что на 17% выше, чем в том же месяце в 2016 году, когда было заключено порядка 7425 сделок, и на 74,5% больше, чем в прошедшем году (3672). Об этом пишет РИА Новости.

    «В годовом выражении активность жителей столицы на рынке жилищного кредитования также выросла на 74,5%: с января по июль зафиксированы 46562 ипотечные сделки против 26690 за аналогичный период годом ранее»,  — подчеркивается в пресс-релизе.

    Отметим, количество зарегистрированных договоров долевого участия за отчетный период выросло на 47% и составило 53,617 тысячи.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.