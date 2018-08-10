В Москве построят 21 станцию метро за пределами МКАД до конца 2023 года
Москва, 10 августа. Больше 20 станций метро планируют построить за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги до конца 2023 года. Соответствующую информацию передает пресс-служба столичного департамента строительства со ссылкой слова Андрея Бочкарева.
Так, порядка 58 станций городского метро построят в течение пяти лет, в том числе 21 станция появится за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги.
Планируется, что пять станций откроют в составе участка Калининско-Солнцевской линии, четыре — на Кожуховской линии. Также станцию построят в поселке Северный, а еще пять — на Сокольнической линии на территории ТиНАО. Кроме этого, четыре станции метро появятся в составе новой линии «Улица Новаторов» — «Столбово».
«Открытие новых станций на Калининско-Солнцевской, Кожуховской и Сокольнической линиях улучшит транспортное обслуживание для сотен тысяч москвичей», — отметил Бочкарев.