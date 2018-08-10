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Доктора еще трех специальностей смогут получить статус «московского врача»
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    Доктора еще трех специальностей смогут получить статус «московского врача»

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    Доктора еще трех специальностей смогут получить статус «московского врача»

    Москва, 10 августа. Статус «московский врач» смогут получить фтизиатры, детские хирурги и неоналоги. Соответствующую информацию озвучил министр правительства Москвы, руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

    Таким образом, данный статус смогут получить с 1 сентября текущего года врачи, которые лечат туберкулез, детские хирурги и сотрудники медучреждений, которые специализируются на новорожденных детях.

    «Все экзамены очень сложные и требуют тщательной подготовки. Успешно проходит все оценочные процедуры каждый пятый кандидат», – цитирует «Вечерняя Москва» слова Алексея Хрипуна.

    Отметим, 332 специалиста поликлиник и стационаров департамента здравоохранения получили статус «московский врач».

    Напомним, восемь поликлиник планируют построить в столице России до конца 2018 года. Соответствующую информацию передает мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

     

    Автор: Ксения Пудовкина
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