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Детеныши безухого варана впервые появились на свет в Московском зоопарке
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    Детеныши безухого варана впервые появились на свет в Московском зоопарке

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    Детеныши безухого варана впервые появились на свет в Московском зоопарке

    Москва, 10 августа. Детеныши калимантанского безухого варана появились в Московском зоопарке. Соответствующую информацию передает «Официальный сайт Мэра Москвы».

    Несколько дней назад вылупились шесть детенышей калимантанского безухого варана, в настоящее время они уже могут жить самостоятельно, однако специалисты не спускают с новорожденных глаз и обеспечивают им полную безопасность.

    Планируется, что редкие малазийские рептилии останутся в зоосаде до достижения половой зрелости, которая у них наступает в возрасте двух лет, пишет «Вечерняя Москва».

    «Прежде ни одному зоопарку не удавалось добиться размножения калимантанских безухих варанов. Кроме того, лишь немногие зоопарки мира могут похвастаться наличием такого уникального вида в своей коллекции», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

    Ранее сообщалось о том, что детеныш дельфина родился в «Москвариуме» шесть недель назад, его вес составил 16 килограммов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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