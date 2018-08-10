Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в Москве

Москва, 10 августа. Жителей и гостей столицы России приглашают принять участие в акции под названием «Семья помогает семье: готовимся к школе!». Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет с 23 по 31 августа. Планируется, что начнут работу 200 пунктов сбора одежды, обуви и канцелярских товаров. Также запланированы мастер-классы, концерты и конкурсы.

Отметим, акция состоится в столице уже в 13 раз. Больше шести тысяч человек и порядка 473 коммерческих и торговых организаций приняли в ней участие в 2017 году.

Ранее сообщалось о том, что канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве планируют открыть до конца текущего года после проведения финальных тестирований.