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Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в Москве
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    Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в Москве

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    Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет в Москве

    Москва, 10 августа. Жителей и гостей столицы России приглашают принять участие в акции под названием «Семья помогает семье: готовимся к школе!». Об этом пишет «Официальный сайт Мэра Москвы».

    Благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» пройдет с 23 по 31 августа. Планируется, что начнут работу 200 пунктов сбора одежды, обуви и канцелярских товаров. Также запланированы мастер-классы, концерты и конкурсы.

    Отметим, акция состоится в столице уже в 13 раз. Больше шести тысяч человек и порядка 473 коммерческих и торговых организаций приняли в ней участие в 2017 году. 

    Ранее сообщалось о том, что канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве планируют открыть до конца текущего года после проведения финальных тестирований.

    Автор: Ксения Пудовкина
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