Канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве откроют до конца 2018 года

Москва, 10 августа. Канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве планируют открыть до конца текущего года после проведения финальных тестирований.

В настоящее время завершается оформление документов по проекту, уже было проведено апробирование. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на слова заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

«Технически все готово, он занимается оформлением разрешительной документации. Сколько сроков у него это займет, должен сказать сам заказчик. Мы со своей стороны ему помогаем», — отметил Хуснуллин.

Так, протяженность канатной дороги от Воробьевых гор до «Лужников» составит 737 метров. Планируется, что она будет не только перевозить турситов, но и использоваться для подъема горнолыжников.