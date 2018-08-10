Меню
Общество
Канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве откроют до конца 2018 года
Технологии
Российские инженеры создали самообучающегося робота
Следующая новость
Загрузка...

    Канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве откроют до конца 2018 года

    36

    Канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве откроют до конца 2018 года

    Москва, 10 августа. Канатную дорогу на Воробьевых горах в Москве планируют открыть до конца текущего года после проведения финальных тестирований.

    В настоящее время завершается оформление документов по проекту, уже было проведено апробирование. Соответствующую информацию передает РИАМО со ссылкой на слова заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина. 

    «Технически все готово, он занимается оформлением разрешительной документации. Сколько сроков у него это займет, должен сказать сам заказчик. Мы со своей стороны ему помогаем», — отметил Хуснуллин.

    Так, протяженность канатной дороги от Воробьевых гор до «Лужников» составит 737 метров. Планируется, что она будет не только перевозить турситов, но и использоваться для подъема горнолыжников.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.